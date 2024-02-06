На вес золота: самый крупный самородок весил 72 килограмма

5 февраля 1969 года в Виктории (Австралия) был найден самый крупный в мире золотой самородок. Его во время поисковых работ обнаружили Джон Дизон и Ричард Оутс, два строителя из Корнуолла.
Дизон и Оутс отвезли самородок, получивший название «Желанный незнакомец» в Лондонский Чартерный банк, чтобы его взвесили, но находка была слишком большой и не поместилась на весы. Ее для начала измерили, зафиксировали длину в 61 сантиметр, а после разрезали и только после этого положили на измерительный прибор. Масса предмета составила 72 килограмма.
Затем самородок раскололи на более мелкие части и переплавляли в золотые слитки. Строители получили за находку чуть меньше 10 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше одного миллиона рублей по нынешнему курсу). Многие специалисты предполагают, что если бы аналогичный предмет нашли сегодня, он стоил бы не менее двух миллионов фунтов стерлингов (почти 240 миллионов рублей).
Спустя 14 лет, в 1983 году, в Бразилии был обнаружен еще один самородок, но немного меньше — он весил всего 60 килограммов. В настоящее время находка выставлена в «Золотой комнате» Музея доблести Центрального банка в Бразилии.
Развивающиеся технологии также сыграли немаловажную роль в подобного рода открытиях. В 1980 году Кевин Хиллер, семья которого жила в нищете, обнаружил металлодетектором огромный самородок, названный «Рука веры». Находка получила звание самого большого куска золото, когда-либо найденного при помощи специальных приборов. Сейчас предмет выставлен в казино Лас-Вегаса, которое выкупило его за один миллион долларов (чуть более 91 миллиона рублей).
Золотые самородки, пускай и не такие большие, продолжают находить до сих пор. Так, в 2023 году неизвестный золотоискатель обнаружил самородок весом 4,6 килограмма.
Анна Морозова