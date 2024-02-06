На вес золота: самый крупный самородок весил 72 килограмма

Затем самородок раскололи на более мелкие части и переплавляли в золотые слитки. Строители получили за находку чуть меньше 10 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше одного миллиона рублей по нынешнему курсу). Многие специалисты предполагают, что если бы аналогичный предмет нашли сегодня, он стоил бы не менее двух миллионов фунтов стерлингов (почти 240 миллионов рублей).