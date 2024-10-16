На вершине пирамиды Хеопса обнаружили собаку. Видео

Восхождение на Великую пирамиду Хеопса запрещено, поэтому туристы совершают экскурсии на параплане. Алекс Лэнг в один из таких полетов запечатлел собаку, которая бегала за птицами и лаяла на них на самой вершине пирамиды. Ее высота составляет 138 метров.