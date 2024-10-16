На вершине пирамиды Хеопса обнаружили собаку. Видео

Мужчина во время полета на параплане заметил собаку на вершине Великой пирамиды Хеопса. Об этом пишет Daily Mail.
Восхождение на Великую пирамиду Хеопса запрещено, поэтому туристы совершают экскурсии на параплане. Алекс Лэнг в один из таких полетов запечатлел собаку, которая бегала за птицами и лаяла на них на самой вершине пирамиды. Ее высота составляет 138 метров.
В Сети видео стало вирусным. Комментаторы пишут, что «это не собака, а египетский бог Анубис», которого считают проводником мертвых в загробной жизни и защитником гробниц. По их мнению, именно поэтому животное находится на вершине пирамиды.
Неясно, как собака забралась на такую высоту, как долго она там находилась и была ли спасена.
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