На Венере нашли аммиак и фосфин. Значит ли это, что на планете была жизнь

Доктор Дэйв Клементс пояснил, что если Венера в прошлом имела более умеренный климат, то жизнь могла адаптироваться к суровым условиям в облаках планеты. Дело в том, что на высоте около 50 км условия на Венере близки к земным, что потенциально делает его пригодным для микробов. На Земле фосфин производят микробы в условиях кислородного дефицита.