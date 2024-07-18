На Венере нашли аммиак и фосфин. Значит ли это, что на планете была жизнь

Ученые обнаружили на Венере фосфин и аммиак — потенциальные биомаркеры в атмосфере планеты, температура поверхности которой достигает 450. Об этом сообщает The Guardian.
Исследователи поделились своими выводами в рамках Национального астрономического собрания, которое в эти дни проходит в Университете Халла (Великобритания). Результаты наблюдений подтверждают наличие фосфина, обнаружение которого на Венере в 2020 году вызывало споры среди ученых.
Команда ученых из Имперского колледжа Лондона под руководством доктора Дэйва Клементса провела наблюдения с помощью телескопа Джеймс Кларк Максвелл (JCMT), который расположен на Гавайях. Они подтвердили присутствие фосфина (фосфористого водорода, PH3) в атмосфере Венеры.
Доктор Дэйв Клементс пояснил, что если Венера в прошлом имела более умеренный климат, то жизнь могла адаптироваться к суровым условиям в облаках планеты. Дело в том, что на высоте около 50 км условия на Венере близки к земным, что потенциально делает его пригодным для микробов. На Земле фосфин производят микробы в условиях кислородного дефицита.
Другая команда под руководством профессора Джейн Гривз из Кардиффского университета, сообщила об обнаружении аммиака с помощью телескопа Green Bank. Ученые отметили, что присутствие аммиака на Венере сложно объяснить известными атмосферными или геологическими явлениями планеты.
Фосфин и аммиак не являются абсолютными доказательствами наличия жизни. Но находка дает основание полагать, что жизнь могла зародиться и выжить в облаках Венеры, несмотря на суровые условия на ее поверхности.
Доктор Роберт Мэсси из Королевского астрономического общества заявил, что, хотя эти открытия являются предварительными, они вызывают большой интерес и требуют дальнейших исследований, чтобы подтвердить присутствие потенциальных биомаркеров в облаках Венеры.
Венера — самая горячая планета Солнечной системы, температура ее поверхности стабильно держится в районе 370 ºC. Ее атмосфера практически полностью состоит из СО2. Облака из серной кислоты проливают дожди на вулканический пейзаж из острых камней и застывшей лавы. Давление на Венере в 92 раза превышает земное на уровне моря.
Однако группа экспертов из ряда американских университетов, в том числе из университета Джона Хопкинса, выступает за то, чтобы именно Венера, а не Марс, стала целью для первой человеческой миссии на другую планету. Венера ближе, чем Марс, а такой полет поможет проверить свои силы перед путешествием на «красную планету».