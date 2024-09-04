На ВЭФ рассказали об опасности «вытоптать» мифы на Дальнем Востоке

По мнению Алексея Карахана, государству следует изменить подход к поддержке развития туристической отрасли в регионе. По словам предпринимателя, количество приезжающих в регион туристов не должно являться основной метрикой эффективности развития отрасли.
Стремление продавать мифы, как в Италии, приводит к тому, что эти мифы могут «вытоптать», чего бы не хотелось. Экосистема Дальнего Востока — культурная, мифологическая, природная, может оказаться не готовой к массовому туризму.
Худрук «Молодости» указал на схожую проблему с туризмом на Алтае, где на постоянной основе живет 200−300 тысяч человек, а приезжает в год — 4−5 миллионов. «Уникальная экосистема Алтая превращается в остров Хайнань, это боль и слезы», считает Карахан. Предприниматель привел в качестве примера природных обектов, которым требуется обеспечить транспортную досупность Халактырский пляж на Камчатке и мыс Тобизина на острове Русский.
Нужно проложить трассу, чтобы не уничтожали природу и будет одно их самых уникальных мест на планете Земля, мыс Тобизина — это и Новая Зеландия, и Чили, и Южная Африка вместе, просто нужно проложить дорогу. При этом мы строим гигантские проекты, притягиваем куда-то людей. Давайте посмотрим, куда местные ходят. Стоит строить там, где отдыхают местные люди и давать им возможность хорошо отдыхать, а туристы приложатся.
Согласно данным Росстата турпоток на Дальний Восток в 2023 году составил 6 млн человек, темпы роста превысили среднероссийские почти в четыре раза. В регионе реализуется порядка 300 инвестпроектов развития курортов, отелей, СПА-центров, баз отдыха и глэмпингов на общую сумму более 180 млрд рублей. Восточный экономический форум проходит