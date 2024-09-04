На ВЭФ рассказали об опасности «вытоптать» мифы на Дальнем Востоке

Нужно проложить трассу, чтобы не уничтожали природу и будет одно их самых уникальных мест на планете Земля, мыс Тобизина — это и Новая Зеландия, и Чили, и Южная Африка вместе, просто нужно проложить дорогу. При этом мы строим гигантские проекты, притягиваем куда-то людей. Давайте посмотрим, куда местные ходят. Стоит строить там, где отдыхают местные люди и давать им возможность хорошо отдыхать, а туристы приложатся.