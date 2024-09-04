На ВЭФ исполнили песню Чебурашки на китайском языке. Видео

Кстати, сама «Песенка Чебурашки» была записана только в 1975 году для аудиоспектакля по фильму «Шапокляк», хотя сам мультфильм был выпущен в 1969 году. Получается, что культовую песню, слова для которой написал Эдуард Успенский, никогда не планировали использовать в мультфильме.