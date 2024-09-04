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На ВЭФ исполнили песню Чебурашки на китайском языке. Видео

В павильоне министерства природных ресурсов и экологии РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке играет культовая песня Чебурашки, правда, на китайском языке.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

В столице Приморья, городе Владивостоке, с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета традиционно проходит Восточный экономический форум.

На второй день мероприятия в павильоне «Земля больших кошек» Минприроды РФ прозвучала культовая песня «Теперь я Чебурашка», правда — на китайском языке. К слову, музыкальную дорожку сопровождал анимационный фильм, где выступает кошачья музыкальная группа.

Кстати, сама «Песенка Чебурашки» была записана только в 1975 году для аудиоспектакля по фильму «Шапокляк», хотя сам мультфильм был выпущен в 1969 году. Получается, что культовую песню, слова для которой написал Эдуард Успенский, никогда не планировали использовать в мультфильме.

Ранее на ВЭФ рассказали об опасности «вытоптать» мифы на Дальнем Востоке. Подробнее читайте по ссылке.