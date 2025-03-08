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На ВДНХ женщин с 8 Марта поздравили роботы

Автономные роверы дарят посетительницам тюльпаны и мимозы.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

В Москве продолжают сочетать традиции с инновациями: в этом году на ВДНХ с Международным женским днем девушек поздравляли роботы. Точнее, роверы — они ездили по территории и «дарили» женщинам цветы.

Про необычное поздравление заранее рассказал Информационный Центр Правительства Москвы: по словам пресс-службы, «автономные роверы “Пиранья” и “Карго Юнит” отправились в праздничный маршрут», чтобы поздравить москвичек и гостей столицы.

Роверы ездили по территории ВДНХ, а на крыши им установили плетеные корзины с букетами из тюльпанов, нарциссов и мимозы.

Технологический процесс авторы описали так: "Эти необычные роботы оснащены камерами и датчиками для обнаружения препятствий, а также системой визуальной навигации, основанной на нейронных сетях.

Во время движения изображение с камер обрабатывается искусственным интеллектом, что позволяет роверам автоматически останавливаться возле девушек и женщин и предлагать им выбрать букет. Для обеспечения безопасности за процессом следит оператор".

Посмотреть, как происходит поздравление, можно на видео, которым поделилось информационное агентство «РИА Новости».

Ранее рассказывали о том, как с 8 Марта поздравили панду Катюшу в столичном зоопарке: ей подарили букет тюльпанов.