На ВДНХ после реконструкции открылся павильон «Макет Москвы»

«Павильон “Макет Москвы” открылся после работ по техническому обслуживанию… Специалисты очистили макет, отремонтировали и отреставрировали отдельные его объекты и сооружения, а также частично заменили светодиодные элементы подсветки. Кроме того, обновили парковые и зеленые зоны макета, заменили осыпавшиеся деревья, убрали газонные вставки и удалили различные загрязнения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что реконструкция павильона проводилась к открытию Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Также подчеркивается, что теперь заработал и VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы». Помимо этого, в павильоне представят акустическое шоу «Говорит Москва» — набор звуков, которыми наполнены улицы города.