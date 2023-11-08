07:53 (мск), источник: © РИА Новости

На ВДНХ после реконструкции открылся павильон «Макет Москвы»

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. На ВДНХ после реконструкции открылся павильон «Макет Москвы», сообщается на сайте мэра и правительства российской столицы.

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Источник: РИА "Новости"

«Павильон “Макет Москвы” открылся после работ по техническому обслуживанию… Специалисты очистили макет, отремонтировали и отреставрировали отдельные его объекты и сооружения, а также частично заменили светодиодные элементы подсветки. Кроме того, обновили парковые и зеленые зоны макета, заменили осыпавшиеся деревья, убрали газонные вставки и удалили различные загрязнения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что реконструкция павильона проводилась к открытию Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Также подчеркивается, что теперь заработал и VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы». Помимо этого, в павильоне представят акустическое шоу «Говорит Москва» — набор звуков, которыми наполнены улицы города.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.

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