На уровне богатых. Эксперт рассказал о доступности мяса в России

Почему по средним зарплатам трудно судить о доступности мяса в стране, aif.ru рассказал глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.
Россия в августе вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса, обогнав по этому показателю половину крупнейших экономик. Об этом сообщило РИА Новости, изучив данные национальных статистических ведомств по среднемесячной зарплате и стоимости килограмма говядины.
Первые строчки, согласно этим данным, ожидаемо заняли страны-нефтедобытчики Персидского залива: Катар — 391 килограмм, ОАЭ — 336 кг и Кувейт — 295 кг.
Россия занимает 20 позицию рейтинга доступности мяса с показателем в 161 килограмм. Выше нас по этому показателю Швеция (175 кг), ниже — Франция (153 кг). Белоруссия с 74 кг заняла 55 место, Украина — 63 (67 кг).
Эти данные глава НМА Юшин прокомментировал довольно скептично.
«Я не очень понимаю методику подсчета, потому что по ней можно говорить не о доступности мяса, а скорее о том, сколько его можно купить на среднюю зарплату, — отметил он. — И если в Катаре доходы очень высокие, как и цены на мясо, то все равно выходит, что на их зарплаты можно купить его много».
Но о доступности мяса в России, по мнению Юшина, нужно судить иначе. «В этом году каждый россиянин в среднем потребит 83 кг мяса и мясопродуктов — это достаточно высокий показатель, учитывая, что в среднем в мире потребление мяса составляет 43 кг на человека ежегодно, — пояснил эксперт. — Для сравнения — в бедных странах потребление составляет 23 кг, в богатых — 82−83 кг. То есть по этому показателю Россия сегодня находится на уровне богатых стран». И это с учетом того, что значительная часть нашего населения, по словам Юшина, сейчас не относится к классу богатых. А если взять цены производителей, то в России и свинина, и говядина, и мясо птицы являются одними из самых дешевых в мире.
«Эта экономическая доступность мяса в России подтверждается тем, что даже когда в период с 2014 года по весну 2023 года располагаемые доходы населения страны снижались, потребление мяса ежегодно увеличивалось и выросло за это время на 10%», — подчеркнул Юшин.