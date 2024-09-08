На уровне богатых. Эксперт рассказал о доступности мяса в России

Но о доступности мяса в России, по мнению Юшина, нужно судить иначе. «В этом году каждый россиянин в среднем потребит 83 кг мяса и мясопродуктов — это достаточно высокий показатель, учитывая, что в среднем в мире потребление мяса составляет 43 кг на человека ежегодно, — пояснил эксперт. — Для сравнения — в бедных странах потребление составляет 23 кг, в богатых — 82−83 кг. То есть по этому показателю Россия сегодня находится на уровне богатых стран». И это с учетом того, что значительная часть нашего населения, по словам Юшина, сейчас не относится к классу богатых. А если взять цены производителей, то в России и свинина, и говядина, и мясо птицы являются одними из самых дешевых в мире.