На Урале спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце

«Врачи городской больницы Асбеста семь раз выводили из клинической смерти 56-летнего жителя Сухого Лога, у которого произошло редкое осложнение инфаркта миокарда — электрический шторм сердца», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина почувствовал боль в области груди, когда находился на работе, но еще несколько дней не обращался к врачам, надеясь, что все пройдет само собой. В больницу Асбеста его доставили на «скорой» уже в тяжелом состоянии — пульс был всего 30 ударов в минуту. Медики диагностировали у мужчины инфаркт миокарда, провели ему стентирование сосуда сердца и установили кардиостимулятор.
После того, как пациента перевели в реанимационную палату, у него проявилось новое осложнение: резкое ускорение пульса, сердцебиение было настолько частым, что мужчина терял сознание. Сердце останавливалось семь раз, и каждый раз врачи возвращали уральца к жизни.
Под наблюдением кардиологов мужчина находился две недели, сейчас его выписали из больницы.