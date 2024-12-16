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На Урале спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Врачи в Асбесте Свердловской области спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце, сообщил департамент информационной политики региона.

Источник: Freepik

«Врачи городской больницы Асбеста семь раз выводили из клинической смерти 56-летнего жителя Сухого Лога, у которого произошло редкое осложнение инфаркта миокарда — электрический шторм сердца», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина почувствовал боль в области груди, когда находился на работе, но еще несколько дней не обращался к врачам, надеясь, что все пройдет само собой. В больницу Асбеста его доставили на «скорой» уже в тяжелом состоянии — пульс был всего 30 ударов в минуту. Медики диагностировали у мужчины инфаркт миокарда, провели ему стентирование сосуда сердца и установили кардиостимулятор.

После того, как пациента перевели в реанимационную палату, у него проявилось новое осложнение: резкое ускорение пульса, сердцебиение было настолько частым, что мужчина терял сознание. Сердце останавливалось семь раз, и каждый раз врачи возвращали уральца к жизни.

Под наблюдением кардиологов мужчина находился две недели, сейчас его выписали из больницы.