На Урале нашли меч возрастом почти 3 тыс. лет

Возле города Баймак, расположенном в Башкирском Зауралье, нашли меч, возраст которого достигает почти 3 тыс. лет. Оружие изготовили в конце IX — начале VIII веков. до н. э. Его рукоять сделана из бронзы, а клинок — из железа. Общая длина меча — 82 см. Подробности удивительной находки приводятся в статье Рамиля Насретдинова, Рашита Султанова и Виталия Федорова в журнале «Археология Евразийских степей».
«По утверждению передавшего, меч обнаружен на свалке за микрорайоном “Южный”, во время сбора металлолома», — уточняют авторы публикации. Нет доказательств, что оружие попало на свалку с той же территории, где она расположена. Оно могло быть привезено и издалека. Тем не менее аналогичные находки киммерийского клинкового оружия на Южном Урале уже были.
Больше всего подобных мечей находили в Украинской лесостепи. Единичные экземпляры обнаружили на Северном Кавказе (Адыгея) и Среднем Поволжье (Татарстан). «Вместе с редкими погребениями (могильники Елбулак-Тамак и Шатмантамак в Башкирском Предуралье) и единичными находками бронзовых киммерийских кинжалов в Зауралье, баймакский меч является свидетельством миграций на Южный Урал в начале эпохи раннего железа отдельных групп киммерийского населения с западных по отношению к Южному Уралу территорий», — считают авторы публикации.
Вероятно, меч происходит из разрушенного захоронения. В пользу такой гипотезы говорят несколько фактов. Во-первых, на мече сохранились следы сгибания, разогнуть клинок мог нашедший его человек. Как правило, согнутые мечи и кинжалы замечают в погребениях ранних кочевников, начиная от раннескифского и до позднесарматского времени.
Во-вторых, на рукоятке меча сохранились остатки ткани, которой он мог быть обернут или же к которой прикасался. Контакт с тканью был длительным, при этом место, где находился меч, долгое время не было никем потревожено. Это могло быть захоронение, где оружие прикасалось к одежде покойного, к савану, какой-либо подстилке или покрывалу.
Ранее сообщалось о находке в Дании, где археолог-любитель Клаус Фалсби обнаружил тайник с древним ритуальным мечом. Клинок заметили в природоохранной зоне Вэребро-Одал, которая представляет собой систему рек, болот и водоемов. Артефакты в тайнике датируются бронзовым и железным веком и являются подношениями. Перед тем, как приподнести клинок, его согнули — так он не мог бы использоваться в качестве оружия.