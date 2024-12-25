На Урале нашли меч возрастом почти 3 тыс. лет

Во-вторых, на рукоятке меча сохранились остатки ткани, которой он мог быть обернут или же к которой прикасался. Контакт с тканью был длительным, при этом место, где находился меч, долгое время не было никем потревожено. Это могло быть захоронение, где оружие прикасалось к одежде покойного, к савану, какой-либо подстилке или покрывалу.