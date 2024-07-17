Клод Моне, один из основателей импрессионизма, написал свои последние картины, будучи практически слепым из-за катаракты. Тогда в его работах появилась своя «изюминка» — они стали более размытыми и теплыми по цветовой гамме. И это не единственный случай, когда из-за проблем со зрением, менялось видение творца.
Как проблемы со зрением вдохновляли великих художников. Видео
Известно, что у многих великих художников были проблемы со зрением. Возможно, именно зрительные нарушения в той или иной степени повлияли на их уникальные стили и творческое видение. Какие великие художники имели проблемы со зрением и как это повлияло на их творчество, смотрите в видео от редакции ВФокусе.