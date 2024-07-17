Как проблемы со зрением вдохновляли великих художников. Видео

Известно, что у многих великих художников были проблемы со зрением. Возможно, именно зрительные нарушения в той или иной степени повлияли на их уникальные стили и творческое видение. Какие великие художники имели проблемы со зрением и как это повлияло на их творчество, смотрите в видео от редакции ВФокусе.