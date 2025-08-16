На украинском телевидении рассказали о летавшем на Аляску «двойнике Путина»

В 2020 году Путин в интервью ТАСС заявлял, что в начале 2000-х годов возникала идея привлечь двойника для обеспечения безопасности главы государства, однако президент от нее отказался. А в 2021 году Песков сообщил, что Путин знает про теории о его двойниках и воспринимает их с улыбкой.