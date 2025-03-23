На Украине ждут бунтов неонацистов

«Да, от представителей “Правого сектора”* мы слышим заявления, что сдаваться нельзя, нужно идти до конца. Всем известный националист Дмитрий Корчинский** постоянно говорит, что Украина вечно должна быть в конфликте с Россией, лишь бы победить ее. Но я не верю, что может произойти государственный переворот», — заявил Вакаров в разговоре с aif.ru. Тем не менее, политолог считает, что организовать полноценный переворот эти силы не способны.