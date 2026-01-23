На Украине заявили о самом трудном дне для энергетики с 2022 года

Шмыгаль добавил, что ситуация в стране стала сверхтяжелой. По его словам, для сохранения целостности энергосистемы «Укрэнерго» была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений. При этом самая сложная ситуация сложилась в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, отметил вице-премьер.