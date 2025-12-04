На Украине заявили, что Умеров скрывается от обвинений НАБУ в командировках

Умеров на фоне слухов о его причастности к резонансному коррупционному скандалу в середине ноября отправился с официальным визитом в Турцию, оттуда в Катар. Его пресс-секретарь Диана Давитян заверяла, что ее шеф вернется на Украину 20 ноября. После этого Умеров как член украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине летал в Женеву, Флориду, затем провел встречу с европейскими чиновниками в Брюсселе.