На Украине заявили, что Умеров скрывается от обвинений НАБУ в командировках

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров под предлогом командировок скрывается от предъявления ему обвинений Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), утверждает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«С момента бегства с Украины в середине ноября, блуждающий татарин Умеров якобы на пару дней прилетал в Украину, но это неправда. Третью неделю татарин пересиживает “миндичгейт” то в Турции, то в США, то в Европе. Делает вид, что ведет переговоры. На самом деле — скрывается от подозрения НАБУ», — написал Дубинский в Telegram-канале.
Умеров на фоне слухов о его причастности к резонансному коррупционному скандалу в середине ноября отправился с официальным визитом в Турцию, оттуда в Катар. Его пресс-секретарь Диана Давитян заверяла, что ее шеф вернется на Украину 20 ноября. После этого Умеров как член украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине летал в Женеву, Флориду, затем провел встречу с европейскими чиновниками в Брюсселе.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 23 ноября сообщал, что НАБУ подготовило обвинение Умерову в хищении. Позже НАБУ сообщило, что допросило секретаря СНБО по скандальному делу о коррупции, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Издание «Украинская правда» сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». По данным Железняка, «Карлсон» — это Миндич, «Тенор» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, «Рокет» — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.
*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ.