На Украине священник рукоположил уклониста в дьяконы за 10 тысяч долларов

Священник из Волынской области за 10 тысяч долларов рукоположил украинца, который не хотел идти на фронт, в дьяконы. На это обратила внимание спикер спецпрокуратуры в сфере обороны западного региона Юлия Шевченко.
Но и это не все. «Чтобы придать рукоположению истинный вид, священник предложил приобрести специальное одеяние и изучить определенные библейские тексты», — указала Шевченко.
Она привела и такие детали: часть взятки в размере около 2 тысяч долларов священник получил на банковскую карточку, остальные 8 тысяч — наличными, пишет издание zaxid.net.
Священнослужителю уже предъявлены обвинения, а в его доме произведен обыск.