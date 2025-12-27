На Украине сотрудники ТЦК похитили из больницы священника УПЦ

Ранее в декабре сообщалось, что мобилизованный во Львове 47-летний католический священник Орест Черный скончался во время военных учений, которые проходили в Черновицкой области. Уточняется, что это произошло вскоре после того, как мужчину отправили в 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины в рамках мобилизации. В церковной среде подчеркнули, что его призвали на службу, несмотря на наличие духовного сана.