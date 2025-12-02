На Украине сообщили об убийстве в Вене сына заммэра Харькова

«Убитым в Вене украинцем является сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина — Данила Кузьмин. Вероятнее всего, причина убийства имеет финансовый характер — после гибели два его криптокошелька оказались пусты», — указано в Telegram-канале издания.
«Страна.ua» также публикует карточку на сайте украинского МВД, согласно которой Кузьмина-младшего объявили в розыск — он пропал в австрийской столице 25 ноября. Собеседник издания отмечает, что причиной убийства мог стать долг, который молодой человек не закрыл.
«По одной из версий речь идет о финансовом долге, который он не смог закрыть, поскольку все его криптосчета оказались пустыми», — рассказал источник издания.
Три дня назад, 29 ноября, «Страна.ua» со ссылкой на австрийские СМИ писало, что полиция обнаружила свидетеля жестокого избиения гражданина Украины в подземном гараже пятизвездочного отеля SO/Vienna. Утверждается, что жертвой был именно Данила Кузьмин. Тогда несколько неизвестных мужчин избили молодого человека, положили в багажник его автомобиля Mercedes и вывезли в малолюдную часть города. Там машину подожгли, а Кузьмина оставили в ней, пишет издание.