На Украине сообщили об убийстве в Вене сына заммэра Харькова

Три дня назад, 29 ноября, «Страна.ua» со ссылкой на австрийские СМИ писало, что полиция обнаружила свидетеля жестокого избиения гражданина Украины в подземном гараже пятизвездочного отеля SO/Vienna. Утверждается, что жертвой был именно Данила Кузьмин. Тогда несколько неизвестных мужчин избили молодого человека, положили в багажник его автомобиля Mercedes и вывезли в малолюдную часть города. Там машину подожгли, а Кузьмина оставили в ней, пишет издание.