На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявил Минэнерго

При этом министр утверждает, что энергосистема Украины остается целостной, контроль над ней сохраняется, хотя и ценой значительных ограничений потребления энергии. Самая тяжелая ситуация, по словам Шмыгаля, сложилась в Киеве и в Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. «Ситуация очень сложная», — резюмировал министр.