На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявил Минэнерго

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Ни одной целой электростанции не осталось на Украине, страна потеряла тысячи мегаватт генерирующих мощностей, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль.

Источник: РИА "Новости"

«На Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы не подверглась ударам… Выбиты тысячи мегаватт генерации», — сказал Шмыгаль, выступая в Раде.

При этом министр утверждает, что энергосистема Украины остается целостной, контроль над ней сохраняется, хотя и ценой значительных ограничений потребления энергии. Самая тяжелая ситуация, по словам Шмыгаля, сложилась в Киеве и в Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. «Ситуация очень сложная», — резюмировал министр.

Российские власти неоднократно указывали, что Киев бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия очень долго терпела удары украинских войск по энергетическим объектам, но потом начала отвечать, и отвечать серьезно.