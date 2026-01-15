На Украине назвали условие для изменения позиции по конфликту

В случае, если энергетическая система Украины окажется в состоянии полного коллапса, переговорная позиция Киева может существенно измениться, допускает «Страна.ua». «Однако власти, судя по их действиям и заявлениям, не верят в возможность полного коллапса. А потому и на уступки идти не намерены», — признает издание.