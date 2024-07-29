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На троих — 227: задержана одна из самых старых банд преступников

В Японии полиция задержала группу воров преклонного возраста.

Японская полиция арестовала группу преступников, которых обвиняют во взломе по меньшей мере двух домов и подозреваемых в десяти других кражах со взломом.

Как сообщает Oddity Central, 88-летний Хидео Умино, 70-летний Хидеми Мацуда и 69-летний Кеничи Ватанабэ встретились в тюрьме и решили объединиться после освобождения. Троица, которую полицейские прозвали «G3S» (в переводе с японского — «дедушки»), обвиняются во взломе с проникновением в пустой дом в Саппоро, главном городе острова Хоккайдо. Группировка украла 200 иен (111 рублей) и три бутылки виски стоимостью 10 тысяч иен (5,6 тысячи рублей).

В следующем месяце они ограбили еще один дом и украли драгоценности на сумму около миллиона иен (555,7 тысячи рублей).

Известно, что Хидео Умино совершил кражи, в то время как Мацуда был водителем, а Ватанабэ отвечал за продажу краденого.

В настоящее время полиция расследует причастность троицы к десяти другим кражам со взломом в городах Саппоро и Эбецу.

Ранее полиция задержала мужчину, который переоделся в женщину, чтобы избежать ареста.

Анна Морозова