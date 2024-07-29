На троих — 227: задержана одна из самых старых банд преступников

Как сообщает Oddity Central, 88-летний Хидео Умино, 70-летний Хидеми Мацуда и 69-летний Кеничи Ватанабэ встретились в тюрьме и решили объединиться после освобождения. Троица, которую полицейские прозвали «G3S» (в переводе с японского — «дедушки»), обвиняются во взломе с проникновением в пустой дом в Саппоро, главном городе острова Хоккайдо. Группировка украла 200 иен (111 рублей) и три бутылки виски стоимостью 10 тысяч иен (5,6 тысячи рублей).