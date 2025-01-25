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На Тайване планируют убить до 120 тысяч зеленых игуан

Животные заполонили остров по вине местных жителей. Теперь игуаны под угрозой уничтожения.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Власти намерены убить до 120 тысяч особей. Это объясняется тем, что они вредят сельскому хозяйству. В прошлом году было уничтожено около 70 тысяч игуан. Сторонники борьбы с особями призывают убивать их «гуманно».

Как пишет Associated Press, люди покупали игуан как «милых маленьких питомцев», не представляя, насколько большими они вырастут и как долго будут жить. В итоге многие выпустили игуан в дикую природу, где они прижились и стали быстро размножаться (на Тайване на них никто не охотится). По данным Агентства лесного хозяйства и охраны природы, в сельскохозяйственных южных и центральных районах острова обитают около 200 тысяч пресмыкающихся.

Самцы-игуаны могут жить до 20 лет, а самки — откладывать до 80 яиц за раз.

Животные питаются в основном фруктами, листьями и растениями, что вызывает беспокойство у фермеров. Ассоциация по сохранению рептилий Тайваня хочет научить их гуманно обращаться с игуанами.

«Раньше мы нападали на них, но это не помогало. Теперь мы изучаем более эффективные и безопасные методы», — рассказал овощевод Цай По-Вэнь.

Тем временем на Галапагосах оказались под угрозой морские игуаны. Это связано с затоплением суши.