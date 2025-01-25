На Тайване планируют убить до 120 тысяч зеленых игуан

Как пишет Associated Press, люди покупали игуан как «милых маленьких питомцев», не представляя, насколько большими они вырастут и как долго будут жить. В итоге многие выпустили игуан в дикую природу, где они прижились и стали быстро размножаться (на Тайване на них никто не охотится). По данным Агентства лесного хозяйства и охраны природы, в сельскохозяйственных южных и центральных районах острова обитают около 200 тысяч пресмыкающихся.