На связи. Эксперты рассказали, как получить наше образование за рубежом

«Уже открыты школы в Бангладеш, Иране, Турции, Киргизии и Узбекистане. Стартовал набор на следующий учебный год в Китайской Народной Республике. Планируется открытие школ в Объединенных Арабских Эмиратах, Монголии, Вьетнаме, Эфиопии и других странах. Спрос на российское образование свидетельствует о его качестве, и о том, что во многих странах достаточно большое число наших соотечественников», — говорит Роман Котов, руководитель педагогических программ межфакультетской кафедры образовательных систем и педагогических технологий МГИМО.