На связи. Эксперты рассказали, как получить наше образование за рубежом

Как получить российское образование тем россиянам, кто живет заграницей
Особую роль в сохранении и преумножении этой связи играет образование. Эксперты рассказали aif.ru, какие формы образовательной поддержки доступны соотечественникам, проживающим за границей.
Июль — горячая пора для абитуриентов. Причем к бюджетным местам в российских вузах присматриваются и ребята, живущие в других странах, но тем не менее говорящие по-русски и доверяющие качеству высшего образования в нашей стране. Учиться «по-русски» и сдавать ЕГЭ вскоре смогут и школьники, живущие за границей.
Больше мест по квотам
В 2023—2024 образовательном году Правительство России увеличило количество бюджетных мест в вузах страны для соотечественников и иностранных граждан с 22 до 30 тыс.
По словам Ирины Старосельской, руководителя представительства Россотрудничества в Ташкенте, на каждую страну и каждый уровень образования рассчитано определенное количество мест.
«Например, число учащихся по квоте Правительства России из Узбекистана в этом учебном году составило 800. — уточнила Старосельская. — Для поступающих на программы бакалавриата и специалитета отборочные испытания проходят в форме централизованного тестирования по двум профильным предметам. Для абитуриентов, желающих поступать на программы магистратуры, ординатуры, среднего профессионального и дополнительного образования проводится конкурс документов об образовании, конкурс портфолио и мотивационное собеседование».
Педагогам с русским языком
Россотрудничество совместно с образовательными партнерами проводит курсы повышения квалификации для учителей, преподающих на русском языке. Работа с педагогами помогает сохранить качество преподавания и подготовить ребят к сдаче экзаменов и конкурсов для поступления в учебные заведения России.
Для того чтобы получить дополнительное профессиональное образование по специальности, повысить свою квалификацию, всем желающим представляется возможность подать заявку на портале education-in-russia.com.
Представители Россотрудничества информируют граждан об образовательных и культурных программах, реализуемых по линии организации.
«Через наши онлайн-каналы, социальные сети и другие платформы мы стремимся создать пространство для взаимодействия, обмена опытом и развития общественного диалога. Обращайтесь, это работает, этим нужно пользоваться», — резюмирует Старосельская.
Сдать ЕГЭ за рубежом
В рамках государственной программы поддержки вузов «Приоритет-2030» консорциум МГИМО планирует открыть 15 «русских международных школ» за рубежом. Они обеспечат возможность получения российского школьного образования и сдачи государственных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, а также дополнят возможности учебных заведений при посольствах Российской Федерации. В рамках проекта также планируется подготовить 3 тыс. специалистов по педагогическим программам МГИМО.
«Уже открыты школы в Бангладеш, Иране, Турции, Киргизии и Узбекистане. Стартовал набор на следующий учебный год в Китайской Народной Республике. Планируется открытие школ в Объединенных Арабских Эмиратах, Монголии, Вьетнаме, Эфиопии и других странах. Спрос на российское образование свидетельствует о его качестве, и о том, что во многих странах достаточно большое число наших соотечественников», — говорит Роман Котов, руководитель педагогических программ межфакультетской кафедры образовательных систем и педагогических технологий МГИМО.
Онлайн обучение
Анна Нестерова, председателя российской части Женского делового альянса БРИКС, отмечает: «Возможности онлайн-образования существенно расширились за счет платформенных решений вузов, международных объединений и бизнеса. Дистанционное обучение позволяет получить знания практических из любой точки мира и не ограничивать передвижения человека. Для многих соотечественников это хорошая возможность получить образование по российским стандартам».
Женский деловой альянс БРИКС видит необходимым развитие международных образовательных программ для решения проблем дефицита кадров. «Решая практические задачи, мы с нашими коллегами из стран-участниц объединения запустили в этом году курсы русского языка в рамках проекта “Центр мобильности БРИКС”. Слушатели курсов изучают не только основы языка, но и социокультурный контекст. Такой подход должен способствовать созданию условий для обмена знаниями, опытом и культурными ценностями», — резюмирует Нестерова.
Эксперты сходятся во мнении, что образование не только помогает соотечественникам получить востребованные рынком труда компетенции, но и выступает в роли экономического и культурного моста, формируя общую профессиональную и гуманитарную среду, способствуя трудовой мобильности и самореализации человека.