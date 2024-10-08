На своем месте. Ученые назвали опасное положение рук при измерении давления

Смотрели на три положения рук — рука опирается на стол, рука лежит и опирается на колени, рука висит сбоку без поддержки. Было определено, что если рука лежит на колене, то систолическое, оно же верхнее давление, почти на 4 мм рт. ст. выше, чем есть. Если же рука расположена свободно, то показатель и вовсе на 7 мм рт. ст. больше.