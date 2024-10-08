На своем месте. Ученые назвали опасное положение рук при измерении давления

Ученые из медицинского центра Джонса Хопкинса провели исследование, в рамках которого изучали, как влияет положение рук пациента во время измерения давления на конечный результат. Оказалось, это может непосредственно сказаться на получении более высоких цифр. Здесь есть риски неправильной диагностики. Результаты работы опубликованы в JAMA Internal Medicine.
Смотрели на три положения рук — рука опирается на стол, рука лежит и опирается на колени, рука висит сбоку без поддержки. Было определено, что если рука лежит на колене, то систолическое, оно же верхнее давление, почти на 4 мм рт. ст. выше, чем есть. Если же рука расположена свободно, то показатель и вовсе на 7 мм рт. ст. больше.
Результаты такого исследования показали, что положение рук имеет серьезное значение в деле диагностики гипертонии. И если держать их неправильно, можно получить неверный диагноз и, как следствие, неправильное лечение.
Сегодня считается, что гипертониками являются 40% человек в мире — это те, кто знает свой диагноз. Нормой здорового давления сегодня принят показатель 120 на 80 мм рт. ст. Если цифры отмечаются в пределах 130 на 80 мм рт. ст, то говорят уже о предгипертонии.
Если не лечить высокое давление, риски серьезные — страдают разные органы: почки, глаза, сердце и мозг. При этом, если неправильно измерять давление и получать завышенные результаты, на основании которых начать лечение, это тоже может оказаться избыточной мерой. Чтобы не навредить своему здоровью либо игнорированием симптомов гипертонии, либо неправильным и ненужным лечением, важно соблюдать все правила измерения давления. Также стоит побеспокоиться о факторах, которые становятся профилактикой появления такой проблемы: нормализовать вес, заняться физической активностью и наладить рацион питания с умеренным потреблением соли и исключением потенциально опасных продуктов.
Кроме того, Американская кардиологическая ассоциация указывает на правильность позы во время измерения давления — как должны стоять стопы, как надо сидеть, в какое время измерять давление и какие нюансы учитывать, например, размер манжеты прибора.
Стандартным положением при измерении давления считается то, когда рука лежит на столе.
При подготовке материала использованы данные MedicalXpress.