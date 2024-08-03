На сон жующим: какие продукты лучше усваиваются утром и вечером

Многим врезался в память совет Остапа Бендера в адрес подпольного миллионера Корейко: «Не ешьте на ночь сырых помидоров». Великий комбинатор упомянул, что томаты могут причинить вред желудку. Однако не только это противопоказание приписывают помидорам. Существует мнение о том, что они отрицательно влияют на засыпание из-за тирамина, который входит в их состав. По словам гастроэнтеролога-диетолога Эльвиры Белёвой, эта субстанция действительно может стимулировать выработку норадреналина — нейромедиатора, участвующего в регуляции цикла сна и бодрствования, а также в механизмах стрессовой реакции.