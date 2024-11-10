На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Ранее сообщалось, что вопреки прогнозам индекс солнечной активности в XXI веке достиг максимума. Нынешние значения вдвое превышают ожидаемые, а причины таких повышенных показателей пока не установлены. Предположительно, виной этому начало нового 100-летнего цикла роста. Подтверждение гипотезы займет год.