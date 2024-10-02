На Солнце произошла вспышка максимального класса. Чем это грозит

Синоптик рассказал, что Солнце вступает в очередной период активности. После двух довольно спокойных недель началось существенное оживление и растут все основные показатели. С 29 сентября по 1 октября примерно на 50% выросли потоки солнечного рентгеновского излучения, измеряемые у орбиты Земли. Во столько же раз увеличилась площадь солнечных пятен. Наблюдается усложнение магнитных структур и, соответственно, рост запасов вспышечной энергии, которая черпается как раз из энергии магнитного поля. Предыдущей ночью на 1 октября также случилась вспышка уровня M7.6, которая хотя и не дотянула до высшего класса, стала самым крупным событием на Солнце за период с 14 сентября.