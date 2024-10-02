На Солнце произошла вспышка максимального класса. Чем это грозит

Мощная вспышка на Солнце произошла в ночь на среду 2 октября. Максимум пришелся на 3 часа ночи по московскому времени, пояснили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН) и поделились кадрами события.
На них можно заметить довольно крупную плазменную петлю, вылетающую в левой нижней части видео. Хорошо видно загорание большого числа протяженных ленточных структур на поверхности Солнца сразу после вспышки, как отметили специалисты — это результат высыпания ускоренных во взрыве частиц.
Эта вспышка максимального класса X7,1 стала второй по силе с начала 2024 года, написал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Она по мощности уступает в этом году лишь событию, произошедшему 15 мая, тогда сила вспышки составил Х8,79.
Синоптик рассказал, что Солнце вступает в очередной период активности. После двух довольно спокойных недель началось существенное оживление и растут все основные показатели. С 29 сентября по 1 октября примерно на 50% выросли потоки солнечного рентгеновского излучения, измеряемые у орбиты Земли. Во столько же раз увеличилась площадь солнечных пятен. Наблюдается усложнение магнитных структур и, соответственно, рост запасов вспышечной энергии, которая черпается как раз из энергии магнитного поля. Предыдущей ночью на 1 октября также случилась вспышка уровня M7.6, которая хотя и не дотянула до высшего класса, стала самым крупным событием на Солнце за период с 14 сентября.
«В то же время возмущения магнитосферы Землю могут начаться уже в ближайшие дни, поскольку наиболее активные процессы происходят сейчас вблизи линии Солнце-Земля. Там сейчас формируется особенно крупная группа пятен с номером 3842, которая получила высшую категорию вспышечной опасности — Beta-Gamma-Delta», — говорится в телеграм-канале эксперта.
Согласно предварительному прогнозу магнитных бурь на октябрь от специалистов ИКИ и ИСЗФ РАН, в ближайшие дни возмущений геомагнитного поля Земли не ожидается. Вероятность магнитной бури в период со 2 по 4 октября включительно составляет 5%.
Но уже к выходным (5−6 октября) магнитосфера планеты может перейти в возбужденное состояние. А вот 11-го и 12 -го октября возможна слабая магнитная буря уровня G1.
В целом прогноз на месяц по дням выглядит так:
2—4 октября— магнитосфера Земли спокойная;
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5—6 октября— небольшие возмущения магнитного поля Земли; 7—9 октября— магнитосфера спокойная; 11—12 октября— возможна слабая магнитная буря класса G1; 13—21 октября— магнитосфера Земли спокойная;
- 22 октября — возможна слабая магнитная буря класса G1;
23—26 октября—магнитосфера Земли спокойная;
- 27 октября — небольшие возмущения магнитного поля Земли;
29—29 октября— магнитосфера Земли спокойная.
Прогноз магнитных бурь на Земле может обновиться в связи со случившимися вспышками, в зависимости от того, какое направлении примет выброс солнечного вещества. Как правило, вспышки сопровождают выбросы солнечной плазмы (газа из ионов и электронов). Облака такого газа способны спровоцировать магнитные бури, достигнув Земли.
Некоторые люди во время магнитных бурь плохо себя чувствуют. В числе распространенных симптомов называют замедление капиллярного кровотока, ухудшение проблем с давлением, бессонницу, тахикардию и мигрени.