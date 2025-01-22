На Солнце произошла новая мощная вспышка

«Двадцать второго января в 14:08 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 40 минут», — говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в настоящее время на Солнце есть два активных центра высшего уровня (3961 и 3964) — оба находятся в зоне влияния на Землю. Вспышка М1.4 произошла в группе пятен 3961.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.