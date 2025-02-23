На Солнце произошла мощная вспышка

«Признаков спада пока не наблюдается, и возможны новые крупные события. По уточненной информации, местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю. Прогноз геомагнитной обстановки в этой связи не изменяется и сохраняется в зелёной зоне. Риски прихода тяжелых частиц также минимальны», — добавляется в сообщении.