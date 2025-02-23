На Солнце произошла мощная вспышка

«На Солнце только что произошла вспышка высшего балла X. Максимум излучения зарегистрирован приблизительно в 22.20 по московскому времени. Предварительный класс события — X2.0. Последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года, то есть почти 2,5 месяца назад», — говорится в сообщении.
Вспышка стала результатом быстрого роста активности Солнца, который начался менее суток назад и сейчас всё ещё продолжается. Ранее в середине дня было зарегистрировано три вспышки среднего уровня M, рассказали в лаборатории.
«Признаков спада пока не наблюдается, и возможны новые крупные события. По уточненной информации, местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю. Прогноз геомагнитной обстановки в этой связи не изменяется и сохраняется в зелёной зоне. Риски прихода тяжелых частиц также минимальны», — добавляется в сообщении.