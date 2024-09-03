На Солнце произошел «исключительно мощный» взрыв. Что это значит

В Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) назвали это космическое событие необычным. Причина: вспышка была в северном полушарии Солнца, а это нехарактерно для проходившего солнечного цикла — почти вся активность ранее наблюдалась к югу от экватора.