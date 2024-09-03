На Солнце произошел «исключительно мощный» взрыв. Что это значит

На Солнце произошел «исключительно мощный» выброс плазмы, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
Взрыв произошел на стороне Солнца, которую не видно с Земли. На опубликованных снимках отчетливо просматривается гигантское облако плазмы — по данным института, одно из крупнейших за последние годы. Оно было выброшено со скоростью 1,5 тыс. км/с.
Взрыв оказался настолько мощным, что, несмотря на почти полное экранирование солнечным диском, к Земле смогли пробиться потоки излучения, создавшие вспышку уровня M5.5. По данным института, она оказалась всего в два раза слабее, чем порог класса X.
При этом ученым не удалось рассмотреть на этой области никаких заметных групп пятен, которые могли бы стать эпицентром настолько мощного взрыва.
«Очень вероятным в такой ситуации становится присутствие за краем Солнца нового суперцентра, пока невидимого с Земли, но который может появиться в поле зрения планеты уже завтра», — говорится на сайте института.
Минимальным называют класс A0.0, он соответствует мощности излучения на орбите Земли 10 нановатт на 1 кв. м. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы (газа из ионов и электронов). Облака этого газа могут привести к магнитным бурям, когда достигают Земли.
В конце августа на Земле была зафиксирована мощная магнитная буря класса G2. А 14 августа стало известно о том, что на направленной к Земле стороне Солнца произошла мощная вспышка, которая, по предварительным оценкам, достигла уровня X 1.1.
В Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) назвали это космическое событие необычным. Причина: вспышка была в северном полушарии Солнца, а это нехарактерно для проходившего солнечного цикла — почти вся активность ранее наблюдалась к югу от экватора.