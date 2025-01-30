На Солнце появился «динозавр», как это выглядит. Фото

На видимой, обращенной к Земле, стороне солнечного диска, практически точно у линии Солнце-Земля, расположилась пара корональных дыр, одна из которых напоминает очертаниями фигуру динозавра. Такую информацию опубликовал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, опираясь на фото и видео, размещенные сервисом Solarham.
Как подчеркнул Леус, большая корональная дыра № 11, похожая обликом на динозавра, может стать основным источником потока быстрого солнечного ветра, направленного в сторону Земли. Ожидается, что он достигнет нашей планеты 31 января — 1 февраля.
«В настоящее время мировые прогностические центры ожидают связанный с этим рост геомагнитной активности, и 1 февраля возможны слабые возмущения магнитосферы земли, с повышением величины индекса Kp до 4 единиц. Любителям понаблюдать за полярным сиянием следует обратить внимание на этот день — вероятность этого события в северных широтах в начале выходных заметно вырастет», — высказался метеоролог Михаил Леус.
Что такое корональная дыра
Корональная дыра — это участок на Солнце, где магнитное поле разомкнуто и открыто в космос. Через такие участки горячий газ из короны Солнца уходит в межпланетное пространство. В этих зонах светящееся вещество исчезает и образуются темные области.
Какое влияние корональные дыры оказывают на Землю
При их возникновении создаются идеальные условия для того, чтобы поток плазмы Солнца мог преодолеть гравитационное и магнитное притяжения, покинуть корону и стать потоком солнечного ветра. Двигаясь под воздействием магнитного поля, плазма приобретает дополнительное ускорение (солнечный ветер от корональных дыр называют «быстрым»). Из-за низкой плотности такой солнечный ветер серьезных последствий не оказывает, но он может вызывать на Земле геомагнитные бури и особенно красочные полярные сияния, пишет Fox Weather.
Северные сияния регулярно наблюдают на различных территориях России. Многократно это явление фиксировали минувшей осенью в Московской, Ленинградской, Новгородской, Белгородской областях, Удмуртии и других регионах страны.
Несколько дней назад в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили, что на Солнце произошла вспышка класса М3.3. Данные об этом были опубликованы 21 января. Такие вспышки считаются средними по мощности, всего по этому показателю выделяют классы A, B, C, M и X, где А0.0 — минимальный, а Х — самый мощный.