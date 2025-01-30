На Солнце появился «динозавр», как это выглядит. Фото

При их возникновении создаются идеальные условия для того, чтобы поток плазмы Солнца мог преодолеть гравитационное и магнитное притяжения, покинуть корону и стать потоком солнечного ветра. Двигаясь под воздействием магнитного поля, плазма приобретает дополнительное ускорение (солнечный ветер от корональных дыр называют «быстрым»). Из-за низкой плотности такой солнечный ветер серьезных последствий не оказывает, но он может вызывать на Земле геомагнитные бури и особенно красочные полярные сияния, пишет Fox Weather.