На смену квадроберам. Чем опасны косплей-вечеринки для подростков

«Не секрет, что молодые люди легче поддаются влиянию, в том числе субкультур. С одной стороны, закон не запрещает собираться и переодеваться в зомби, скелетов и монстров. С другой, все понимают, что за каждым подобным сборищем школьников стоят взрослые люди, которые в лучшем случае хотят извлечь из подростковых увлечений финансовую выгоду. А в худшем — могут, скажем прямо, создать секту, которая начнется с игры в переодевание», — сказал зампредседателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Он призвал к внимательному наблюдению за организаторами таких мероприятий.
По мнению депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, организация гримерок, таких как на «КИЦА-маркетах», с имитацией мертвецов и кровью свидетельствует о том, что влияние аниме и хоррора на подростков достигло критической точки.
«На смену квадроберам пришли косплееры. Если изначально это позиционировалось как безобидные ярмарки и маскарады, то сегодня мы видим, как эта культура проникает в хоррор и деструктив», — сказал он.
Иванов подчеркнул, что крупные торговые центры, предоставляющие площадки для таких мероприятий, косвенно поддерживают распространение сомнительных ценностей. «Недопустимо, чтобы торговые центры, ориентированные на семейный отдых, становились местом пропаганды деструктивных идей», — сказал он.
«В последние 20 лет наблюдается волнообразный рост популярности аниме- и хоррор-субкультур среди детей и подростков. Эти явления, часто представленные как безобидные развлечения, могут иметь серьезные последствия для психического здоровья молодежи», — рассказала психолог Екатерина Булгакова. Она отметила, что такие мероприятия могут вызывать тревожность, депрессию и даже склонность к суицидальным мыслям.
Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил, что косплей-мероприятия могут быть частью «стратегии мягкой силы, что затягивала нашу страну в систему чуждых для нас ценностей».
Ранее сообщалось, что в Китае девушки больше не хотят ходить на свидания с мальчиками. Они предпочитают девушек, которые «косплеят» их любимых персонажей-мужчин.