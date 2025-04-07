На смену квадроберам. Чем опасны косплей-вечеринки для подростков

«Не секрет, что молодые люди легче поддаются влиянию, в том числе субкультур. С одной стороны, закон не запрещает собираться и переодеваться в зомби, скелетов и монстров. С другой, все понимают, что за каждым подобным сборищем школьников стоят взрослые люди, которые в лучшем случае хотят извлечь из подростковых увлечений финансовую выгоду. А в худшем — могут, скажем прямо, создать секту, которая начнется с игры в переодевание», — сказал зампредседателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Он призвал к внимательному наблюдению за организаторами таких мероприятий.