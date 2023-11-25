На сколько проиндексируют маткапитал с 1 февраля 2024 года?
1 февраля 2024 года Социальный фонд России (СФР) повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не успели им воспользоваться. Об этом сообщается на сайте СФР.
1 февраля 2024 года Социальный фонд России (СФР) повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не успели им воспользоваться. Об этом сообщается на сайте СФР.
В пояснении сказано, что максимальное повышение ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом.
«Для них сумма вырастет сразу на 44 000 рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 58 000 рублей», — отметили в ведомстве.
Кроме того, индексацию на 7,5% также получат семьи, сохранившие часть средств на сертификате. Причем, чем больше будет неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка по итогам индексации.
«Родители, сохранившие часть материнского капитала, также вправе рассчитывать на индексацию через два месяца. Если после всех распоряжений у семьи осталось, например, 375 000 рублей, именно эта сумма и будет увеличена в феврале на 7,5%. В результате семья сможет распорядиться более высокими средствами в размере 403 000 рублей», — пояснили в СФР.
Узнать о сумме неизрасходованного материнского капитала родители могут на портале «Госуслуги». Они могут получить выписку в личном кабинете, перейдя по ссылке.
По данным сервиса «Госуслуги», размер маткапитала в 2023 году зависит от того, какой по счету ребенок и когда он родился или был усыновлен:
При этом в некоторых регионах выплачивают дополнительный региональный маткапитал при рождении ребенка. Правила и условия зависят от места жительства.
Напомним, программа господдержки семей, в которых родился или усыновлен ребенок, действует до конца 2026 года. По ее условиям материнский капитал подлежит ежегодной индексации. Согласно прогнозу Минэкономразвития, она составит 7,5% к концу этого года. СФР пишет, что с 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 631 000 рублей, а на второго повысится до 833,8 тыс. рублей.