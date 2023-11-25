На сколько проиндексируют маткапитал с 1 февраля 2024 года?

На сколько проиндексируют маткапитал с 1 февраля?

В пояснении сказано, что максимальное повышение ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом.

«Для них сумма вырастет сразу на 44 000 рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 58 000 рублей», — отметили в ведомстве.

Кроме того, индексацию на 7,5% также получат семьи, сохранившие часть средств на сертификате. Причем, чем больше будет неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка по итогам индексации.

«Родители, сохранившие часть материнского капитала, также вправе рассчитывать на индексацию через два месяца. Если после всех распоряжений у семьи осталось, например, 375 000 рублей, именно эта сумма и будет увеличена в феврале на 7,5%. В результате семья сможет распорядиться более высокими средствами в размере 403 000 рублей», — пояснили в СФР.

Как узнать остаток по материнскому капиталу?

Узнать о сумме неизрасходованного материнского капитала родители могут на портале «Госуслуги». Они могут получить выписку в личном кабинете, перейдя по ссылке.

Какой сейчас размер маткапитала в России?

По данным сервиса «Госуслуги», размер маткапитала в 2023 году зависит от того, какой по счету ребенок и когда он родился или был усыновлен:

если первый ребенок родился или был усыновлен до 2020 года, а второй — в 2020 году и позже, то на второго выплачивается 775 628,25 рубля;

когда оба ребенка родились до 2020 года, то на второго дают 586 946,72 рубля;

единственный ребенок родился с 1 января 2020 года — выплата составит 586 946,72 рубля;

если первый ребенок родился с 1 января 2020 года — 586 946,72 рубля, и появился второй — еще 188 681,53 рубля;

первый и второй ребенок родились до 2007 года, третий — в 2020 году или позже, то маткапитал на третьего составит 775 628,25 рублей.

При этом в некоторых регионах выплачивают дополнительный региональный маткапитал при рождении ребенка. Правила и условия зависят от места жительства.