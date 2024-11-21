На сколько подорожают поездки на поездах

«Проект повышения тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки опубликовала Федеральная антимонопольная служба, — говорит старший юрист адвокатского бюро “Пропозитум”, специалист по антимонопольному законодательству Алина Шлеева. — С 1 декабря 2024 года они будут увеличены на 11,6%». В России именно ФАС контролирует железнодорожные тарифы.
«Предлагаемый уровень индексации тарифов — это попытка найти баланс между значением ключевой ставки ЦБ (21%), темпами роста цен, интересами железной дороги и пассажиров, — считает Шлеева. — Конечно, рост тарифов потребителям не нравится, но если ограничить этот рост, то, увы, железная дорога столкнётся с нехваткой средств на поддержание путей и ремонт вагонов. А это уже вопрос нашей безопасности».