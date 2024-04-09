На сколько кг можно успеть похудеть к лету? Вот что говорят врачи

«Нужно еще урезать себе калории и добавить физическую активность. При таком подходе можно дойти до значений 4−5 кг в месяц. Но я так делать категорически не советую. Сбросив первые 4−5 кг достаточно быстро, вы неизбежно столкнетесь с проблемой срывов. Голодное питание и высокий уровень физической нагрузки — это стресс, на который соответственно реагирует психика. Поэтому при быстром снижении веса, в стремлении за быстрым результатом многие сталкиваются с проблемой такого же быстрого отката», — пояснила эксперт.