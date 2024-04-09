На сколько кг можно успеть похудеть к лету? Вот что говорят врачи

Сезон отпусков, купальников и легких нарядов уже совсем близко. До июня осталось менее двух месяцев. РБК Life поговорил с диетологом, эндокринологом и терапевтом-нутрициологом и выяснил, на сколько кг можно похудеть к лету.
Сколько кг реально сбросить за два месяца
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Макишина и терапевт-нутрициолог Надежда Чернышова сошлись во мнении, что за пару месяцев можно похудеть на 4−6 кг (за месяц будет уходить 2−3 кг). Речь идет о комфортном, сбалансированном рационе, где нет голода и жестких ограничений, а также об умеренной физической нагрузке.
Марина Макишина заметила, что похудеть можно и быстрее.
«Нужно еще урезать себе калории и добавить физическую активность. При таком подходе можно дойти до значений 4−5 кг в месяц. Но я так делать категорически не советую. Сбросив первые 4−5 кг достаточно быстро, вы неизбежно столкнетесь с проблемой срывов. Голодное питание и высокий уровень физической нагрузки — это стресс, на который соответственно реагирует психика. Поэтому при быстром снижении веса, в стремлении за быстрым результатом многие сталкиваются с проблемой такого же быстрого отката», — пояснила эксперт.
По ее словам, вес можно сбросить и без спорта. Но скорость избавления от лишних кг будет меньше. Если не заниматься питанием и делать упор только на физическую активность, то результат удастся получить не более 10% людей, добавила Марина Макишина.
«Поэтому в первую очередь нужно разобраться со своей тарелкой, настроить дефицит калорий и снижать вес с адекватной скоростью», — подытожила врач-диетолог.
Вот лайфхаки как снизить калорийность рациона от Надежды Чернышовой: можно перейти на американо вместо капучино, отказаться от майонеза в салатах и заменить жирное мясо на постное.
В чем опасность быстрого похудения
Терапевт-нутрициолог Надежда Чернышова отметила, что она против «концепции худеть к лету». По ее словам, в подавляющем большинстве случаев избыточный вес появляется из-за неправильных пищевых привычек и неверно составленного рациона. Чтобы привести себя в форму, эксперт советует сформировать правильные пищевые привычки и придерживаться активного образа жизни. И это небыстрый процесс.
Быстрое похудение происходит ненадолго и может причинить вред организму. На диетах вес уходит в том числе за счет потери мышечной массы и потери питательных элементов. Все это приводит к ухудшению внешнего вида: «страдают зубы, выпадают волосы, крошатся ногти, кожа становится некрасивой», поясняет Надежда Чернышова. У женщин очень часто внезапное похудение сбивает цикл, могут возникнуть проблемы с деторождением.
Как похудеть к лету при весе более 100 кг
«К лету можно сбросить 4−6 кг. Но это в том случае, если у человека вес до 100 кг. Если вес больше 100 кг, то на первых этапах может уйти чуть побольше и поэтому результат за два месяца может быть в районе 8 кг», — уточняет Марина Макишина.
Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев считает, что при выраженном ожирении за два месяца можно убрать только воду за счет низкоуглеводной диеты и кардио.
«Реально убрать 10 кг воды, если у вас исходно лишних 30 и более кг жира. При этом следует быть готовым к последующему отскоку веса после такого экстремального похудения. Уберете 10, наберете 15
По его словам, люди с лишним весом или ожирением не всегда «хотят системно подходить к вопросам похудения».
«Надо понимать, что при ожирении быстрых решений нет, надо морально готовиться работать сразу по нескольким направлениям для коррекции имеющихся отклонений. Эндокринолог лечит имеющиеся гормонально-обменные нарушения, специалист по питанию перестраивает рацион, психиатр лечит РПП (расстройство пищевого поведения), параллельно надо заниматься в фитнес-клубе силовым фитнесом и желательно еще делать лимфодренажные процедуры, чтобы убрать отечность и пастозность, которые в народе обычно называют “целлюлитом”, — объяснил эксперт.