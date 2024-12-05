На сколько частей можно разделить отпуск

Каждому работнику положены минимум 28 дней отпуска в год. А на сколько частей его можно разбить?
«Единственное требование к датам отдыха, которое прописано в статье 125 ТК РФ, — одна из частей отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней, — отмечает адвокат Виктория Шабанова. — Остальные дни можно разделить на любые части по желанию и в соответствии с возможностями компании».
И все же лучше не дробить отпуск по дням, хотя и один день в неделю может быть оформлен в качестве отпуска, это неудобно для всех.
«Ограничений по датам в законе не прописано, — говорит Шабанова. — Но при этом обговорить их с работодателем все равно придется, так как в отделе кадров должны составить график отпусков, который будет подходить и другим сотрудникам, и самой компании. Также будет необходимо написать заявление, в котором потребуется разделить утвержденный отпуск на части. В нем нужно указать, на сколько частей разделен отпуск, когда начинается и заканчивается каждая из его частей, и сколько будет продолжаться каждая из них».