На складах Ozon возникли огромные очереди на прием товаров

Как пишет Shopper`s, первые сообщения о проблемах с приемкой появились еще 1 августа. Тогда телеграм-канал «Клуб партнеров на маркетплейсах» написал, что на складе в Шушарах (Санкт-Петербург) скопились неразобранные коробки с товаром. 15 августа появилась информация о проблемах в сортировочном центре в Строгино в Москве. Сообщалось, что на складе нет места, товары не вывозятся и не принимаются.
Руководитель логистической компании, попросивший не называть его имя, рассказал изданию, что две недели назад столкнулся с простоем на складе «Пушкино-2» (Московская область). По его словам, он стоял в очереди четверо суток, чтобы разгрузить фуру. Некоторые водители ждали пять дней. В целом в очереди стояло до 100 фур, отметил руководитель. Он добавил, что проблемы есть и в логистическом центре «Парголово» (Санкт-Петербург).
По словам Сергея Петренко, основателя консалтинговой компании «Петренко & партнеры e-com», задержки в приемке поставок на склады маркетплейса есть во многих регионах, а свободных слотов для отгрузки товаров практически нет. Он отметил, что ближайшие доступные даты — после 3 сентября или позже.
Также Петренко рассказал, что продавцы терпят серьезные убытки. Простой машин на складах приводит к их затратам. Покупатели же, не дождавшись заказов вовремя, массово оформляют отказы. За возвраты тоже приходится платить продавцам.
Представитель Ozon в разговоре с Shopper`s отметил, что проблемы связаны с «нетипичной сезонной нагрузкой». Он подтвердил, что трудности наблюдаются на складе в Строгино и в ЛЦ «Парголово». Представитель компании рассказал, что проблемы с приемкой возникли и в Шушарах, но сейчас там ситуация более спокойная и на этот склад перевозят товары, зависшие в «Парголово». По словам собеседника издания, постепенно все улучшается. На объекты вывели дополнительный персонал, часть заказов перенаправили на другие точки. Он отметил, что в будущем маркетплейс «уделит особое внимание предотвращению таких инцидентов».
Тем не менее партнеры компании и эксперты говорят о более системных проблемах с логистикой. По словам специалистов, они могут быть связаны с нехваткой персонала. Дело в том, что с 1 августа Ozon отказался от найма сотрудников для складов на аутсорсе и нанимает людей с помощью собственной кадровой платформы Ozon job. Об этом ранее сообщал портал Marketplace_biz. При этом в компании постепенно переходили на новую систему. По словам представителя маркетплейса, к июню доля аутсорсинговых работников снизилась до 10%, а в июле — до 5%. Изменения специально проводили летом, перед началом высокого сезона. Сейчас компания пытается решить проблемы с помощью штатных сотрудников и выполнения отдельных задач через приложение.
Генеральный директор производителя аксессуаров Rels Иван Петраков полагает, что к сбою в логистике могло привести сокращение количества хабов для приемки товаров. В феврале Ozon закрыл четыре точки для приема и транзита в Московской области и три в Москве. С учетом роста нагрузки в осенний период склады могли не справиться.
ВФокусе Mail запросил в Ozon комментарий о происходящем, но на момент публикации материала мы его не получили.
Кстати, недавно москвичу с маркетплейса вместо принтера за почти 90 тысяч рублей пришла коробка, набитая бутылками с водой. Мужчина попытался оформить возврат, но сотрудники пункта выдачи отказались принимать его заявление.