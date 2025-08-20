На складах Ozon возникли огромные очереди на прием товаров

Тем не менее партнеры компании и эксперты говорят о более системных проблемах с логистикой. По словам специалистов, они могут быть связаны с нехваткой персонала. Дело в том, что с 1 августа Ozon отказался от найма сотрудников для складов на аутсорсе и нанимает людей с помощью собственной кадровой платформы Ozon job. Об этом ранее сообщал портал Marketplace_biz. При этом в компании постепенно переходили на новую систему. По словам представителя маркетплейса, к июню доля аутсорсинговых работников снизилась до 10%, а в июле — до 5%. Изменения специально проводили летом, перед началом высокого сезона. Сейчас компания пытается решить проблемы с помощью штатных сотрудников и выполнения отдельных задач через приложение.