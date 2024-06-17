На Сицилии выставят дома на продажу от €3

Площадь выставленных на продажу домов составляет от 50 до 80 квадратных метров. Все они построены из золотисто-коричневого камня и занимают до трех этажей. Во многих домах есть кованые балконы с видом на мощеные аллеи и панорамные террасы, а также оригинальные деревянные двери, выкрашенные в зеленый цвет. Некоторые из них даже имеют крошечные внутренние дворики в мавританском стиле с лимонными деревьями и старинными плиточными полами из майолики.