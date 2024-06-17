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На Сицилии выставят дома на продажу от €3

Итальянская коммуна Самбука-ди-Сицилия в ближайшее время продаст около 12 домов площадью от 50 до 80 квадратных метров по стартовой цене в 3 евро.

Самбука-ди-Сицилия
Самбука-ди-СицилияИсточник: Reuters

В последние годы многие итальянские города делают все возможное, чтобы привлечь новых жителей, улучшив тем самым свое экономическое положение. Так, коммуна Самбука-ди-Сицилия в ближайшее время выставит на продажу порядка 12 домов со стартовой ценой в 3 евро (около 286 рублей). По словам новоизбранного мэра коммуны Джузеппе Качиоппо, предыдущая «распродажа домов» помогла оживить местную экономику, обеспечив приток средств в размере 20 млн евро.

Мэр призвал потенциальных покупателей, которые направятся на Сицилию этим летом, посетить окраины и посмотреть на дома, выставленные на продажу. По словам Качиоппо, структура и фундамент аукционных домов, расположенных в районе старый Сарацин, стабильны, однако фасад и внутренняя отделка нуждаются в рестайлинге.

Площадь выставленных на продажу домов составляет от 50 до 80 квадратных метров. Все они построены из золотисто-коричневого камня и занимают до трех этажей. Во многих домах есть кованые балконы с видом на мощеные аллеи и панорамные террасы, а также оригинальные деревянные двери, выкрашенные в зеленый цвет. Некоторые из них даже имеют крошечные внутренние дворики в мавританском стиле с лимонными деревьями и старинными плиточными полами из майолики.

Сейчас время для аукциона выбрано идеально. Туристы и заинтересованные покупатели, которые в настоящее время путешествуют по Италии, могут приехать и посмотреть дома.

Джузеппе Качиоппо
мэр

Дома будут выставлены на продажу от лица коммуны — так что проблем с риэлторами и бывшими хозяевами не будет. Власти Самбуки завладели заброшенными домами после землетрясения, произошедшего в долине Белице в 1969 году: стихийное бедствие заставило местных жителей бежать, оставив после себя пустые постройки.

Прежде иностранцы, возможно, и были здесь редкостью, но теперь они уже стали частью городка, и значительная часть эмигрантского сообщества теперь называет Самбуку своим домом. В прошлом году мэрия также открыла места для удаленной работы и расширила сеть Wi-Fi, чтобы привлечь цифровых работников со всего мира.

Ранее мы рассказывали про американку, которая купила три дома на Сицилии на похожем аукционе за €1. Читайте историю Рубии Дэниелс, чтобы узнать, стоит ли ехать в Италию за покупкой недвижимости.

Кристина Корчанова