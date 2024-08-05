На Сицилии извергается вулкан Этна. Видео

Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе. Вулкан почти каждый год так или иначе проявляет активность: из-за небольших извержений рушатся постройки и виноградники, а в редких случаях даже страдают люди (хотя метеослужбы обычно предупреждают о вулканической активности заранее).
Нынешнее извержение — одно из крпнейших за последнее время. Столб дыма поднимается на несколько километров, а из кратера текут потоки лавы. Населенные пункты вокруг вулкана покрыты толстым слоем пепла.
Главная жертва текущего извержения, объясняет Euronews, — международный аэропорт Катания, расположенный у подножия вулкана. График вылетов изменен с 3 августа, задержаны десятки международных рейсов.
Вулканический пепел очень опасен для самолетов: частички пепла легко проникают в двигатель, плавятся и покрывают его слоем вулканического стекла, из-за чего механизм двигателя перестает работать и самолет может упасть.
Сообщений о пострадавших от извержения на данный момент нет. В предыдущие разы вулкан проявлял активность в ноябре 2023 года и июле 2024. Несмотря на то, что вулкан активен, люди продолжают селиться на его склонах: почва Этны очень плодородна, а иногда извержений не бывает по 10−15 лет.
Сицилии в этом году, кажется, особенно не везет: еще в июле из-за жары на острове почти закончилась питьевая вода.
Георгий Мазуркевич