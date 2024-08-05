На Сицилии извергается вулкан Этна. Видео

Сообщений о пострадавших от извержения на данный момент нет. В предыдущие разы вулкан проявлял активность в ноябре 2023 года и июле 2024. Несмотря на то, что вулкан активен, люди продолжают селиться на его склонах: почва Этны очень плодородна, а иногда извержений не бывает по 10−15 лет.