На Шри-Ланке мужчина представился адвокатом и застрелил подозреваемого

Как сообщает BBC, в суде Коломбо рассматривали дело лидера преступной группировки Сандживу Кумара Самараратне, известного как Ганемулле Санджива. Его доставили туда 19 февраля. В здание прошел мужчина, который представился адвокатом. Во время заседания он выстрелил подозреваемого из револьвера. Его пронесла 25-летняя девушка. Она спрятала пистолет в книге с вырезанными страницами. После нападения Сандживу доставили в больницу, где он скончался.
Нападавший оказался участником бандитской группировки. Он попытался сбежать, но его задержали. Его сообщница сейчас в розыске. Тому, кто предоставит о ней информацию, полиция обещала награду.
Санджива находился под стражей с сентября 2023 года — его подозревали в участии в нескольких убийствах.
После ЧП в парламенте заговорили о том, что нужно усилить меры безопасности в судах. Для особо опасных подозреваемых предлагают организовать вооруженную охрану. Ранее власти решили ужесточить борьбу с организованной преступностью. Известно, что на Шри-Ланке нередко происходят убийства, связанные с бандитскими разборками.
К слову, стать жертвой преступления может каждый. Например, легко попасться на удочку мошенников. Однако распознать их тоже можно — аферистов выдают слова-маркеры.