На Шри-Ланке мужчина представился адвокатом и застрелил подозреваемого

Как сообщает BBC, в суде Коломбо рассматривали дело лидера преступной группировки Сандживу Кумара Самараратне, известного как Ганемулле Санджива. Его доставили туда 19 февраля. В здание прошел мужчина, который представился адвокатом. Во время заседания он выстрелил подозреваемого из револьвера. Его пронесла 25-летняя девушка. Она спрятала пистолет в книге с вырезанными страницами. После нападения Сандживу доставили в больницу, где он скончался.