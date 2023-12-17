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00:03 (мск), источник: РБК

На шпиль Нотр-Дама вернули фигуру петуха с христианскими реликвиями

Новую фигуру петуха с помещенными в нее христианскими реликвиями установили вместо прежней статуи, которая пострадала при пожаре весной 2019 года.

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Источник: AP 2023

На шпиль собора Парижской Богоматери (также известного как Нотр-Дам), недавно восстановленного после пожара в апреле 2019 года, поместили новую металлическую фигуру петуха, сообщает BFM TV.

Прежний флюгер в виде петуха из чеканного металла, выкрашенный в зеленый цвет, был установлен в XIX веке. При пожаре, когда обрушился шпиль, статуя упала на дорогу рядом со зданием собора, на ней образовалась большая вмятина. Фигуру нашли при разборе завалов.

Изначально статую планировали восстановить, но в итоге решили создать новую, которую спроектировал архитектор Филипп Вильнев. В фигуру поместили христианские реликвии (фрагмент тернового венца Иисуса Христа, кости первого епископа Парижа Сен-Дени и покровительницы города святой Женевьевы, которая умерла примерно в 500 году), а также список людей, которые участвовали в реставрации собора — около 2 тыс. человек.

Как передавало AFP, строительные леса вокруг шпиля уберут перед Рождеством 25 декабря. Официальное открытие восстановленного Нотр-Дама запланировано на 8 декабря 2024 года, говорил президент Эмманюэль Макрон.

Нотр-Дам загорелся 15 апреля 2019 года, пожар продолжался более 12 часов. В результате обрушились шпиль и треть крыши. Среди возможных причин криминалисты называли неисправность электропроводки.

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