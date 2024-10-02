На шоу дронов в Китае установили два новых рекорда. Видео

26 сентября во время традиционного китайского шоу дронов в общей сложности 10 197 дронов поднялись в небо над городом Шэньчжэнь (Китай), чтобы соединиться в сверкающие фигуры.
В рамках мероприятия в прямом эфире был установлен новый мировой рекорд по «наибольшему количеству беспилотных летательных аппаратов, выполняющих полеты одновременно под управлением одного компьютера». Тогда 7 598 квадрокоптеров собрались во впечатляющее изображение тигра на фоне скалы.
Благодаря тому, что изображение с тигром продержалось в неподвижном состоянии 37 секунд, был также установлен второй рекорд по длительности удержания.
Китайский город Шэньчжэнь считается «мировой столицей дронов». По данным городского транспортного бюро, только за 2023 год было зарегистрировано более 600 000 полетов квадрокоптеров.
Помимо тигра на шоу, главной темой которого стал «Небесный город», были продемонстрированы искрящиеся изображения мегаполиса, животных, культурных памятников и борцов.
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