На шоу дронов в Китае установили два новых рекорда. Видео

В рамках мероприятия в прямом эфире был установлен новый мировой рекорд по «наибольшему количеству беспилотных летательных аппаратов, выполняющих полеты одновременно под управлением одного компьютера». Тогда 7 598 квадрокоптеров собрались во впечатляющее изображение тигра на фоне скалы.