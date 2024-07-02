На севере Земли глубоко в океане обнаружили подводный мир

Минералы, которые с водой выходят через эти источники, являются основой для процветания организмов, которые получают энергию не за счет солнечного света, а за счет химических реакций. Именно изучение обитаемой среды этих источников дает представление о том, где может возникнуть жизнь на других планетах. Обнаружение гидротермальных полей важно для лучшего понимания функционирования биоразнообразия на Земле и изменения планеты с течением времени.