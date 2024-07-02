На севере Земли глубоко в океане обнаружили подводный мир

Подводный горный хребет Книповича в Северном Ледовитом океане прежде считался ничем не примечательным местом. Однако недавно рядом с архипелагом Шпицберген в Норвегии вдоль этого хребта ученые обнаружили новое поле гидротермальных источников. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Почему это открытие очень важно, объясняет ScienceAlert.
Вулканическая активность под морским дном заставляет тепло просачиваться сквозь него, и в итоге появляется ряд убежищ для тепла и химических реакций. Там может процветать глубоководная жизнь. Обнаруженное поле гидротермальных источников длиной почти 1 км и шириной 200 метров получило название Йотул. Ученые дали этому месту наименование в честь гигантов из скандинавской мифологии, которые живут под горами.
Ранее гидротермальная активность наблюдалась почти на всех хребтах к северу от Исландии, но вдоль хребта Книповича ее не находили. В этот раз ученые заметили намеки на гидротермальную химию в этом регионе и отправили на дно подводный аппарат с дистанционным управлением.
Он погрузился на глубину более трех километров, где сделал снимки и взял пробы воды. В итоге обнаружилось новое поле гидротермальных источников.
Открытие очень значимо, ведь поле Йотул является новым связующим звеном между активными гидротермальными системами других подводных хребтов, разделенных сотнями километров. Открытие нового поля источников важно для понимания того, как распределяются сообщества живых существ, получающих энергию с помощью химических реакций.
Также с помощью нового открытия можно лучше понять химию океана и то, как воды, покрывающие Землю, помогают циркулировать и распределять углерод.
Эксперты отмечают, что гидротермальные источники — это очень интересная подводная среда. Обычно они находятся так глубоко под поверхностью океана, что туда не попадает солнечный свет. Там темно, холодно и очень высокое давление. Однако эти источники все же являются своеобразными оазисами в холодной и темной водной пустыне.
Минералы, которые с водой выходят через эти источники, являются основой для процветания организмов, которые получают энергию не за счет солнечного света, а за счет химических реакций. Именно изучение обитаемой среды этих источников дает представление о том, где может возникнуть жизнь на других планетах. Обнаружение гидротермальных полей важно для лучшего понимания функционирования биоразнообразия на Земле и изменения планеты с течением времени.
Ранее на дне моря у побережья Хорватии обнаружили затерянный мир.
Айгуль Сабитова