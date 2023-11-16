12:00 (мск), источник: Вокруг Света

На севере Шотландии выбросило на берег загадочное оранжевое существо

Животное может быть китообразным, но это не точно.

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Источник: Вокруг Света

Похожего на рыбу оранжевого монстра заметили на берегу Северного моря, у рыбацкой деревушки Кейс, расположенной на самом севере Великобритании. Жуткую находку сделали Грегг Дженкинсон и его сын Тайлер, когда путешествовали по Шотландии.

«Смотри, щупальца осьминога!» — сказал Тайлер, первый увидевшим странное существо.

Такие неопознанные останки морских существ называют глобстерами. Их выбрасывает на берег в разных частях света, например, недавно гигантского белого глобстера нашли на пляже жители Папуа — Новой Гвинеи.

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