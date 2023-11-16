На севере Шотландии выбросило на берег загадочное оранжевое существо
Животное может быть китообразным, но это не точно.
Животное может быть китообразным, но это не точно.
Похожего на рыбу оранжевого монстра заметили на берегу Северного моря, у рыбацкой деревушки Кейс, расположенной на самом севере Великобритании. Жуткую находку сделали Грегг Дженкинсон и его сын Тайлер, когда путешествовали по Шотландии.
«Смотри, щупальца осьминога!» — сказал Тайлер, первый увидевшим странное существо.
Такие неопознанные останки морских существ называют глобстерами. Их выбрасывает на берег в разных частях света, например, недавно гигантского белого глобстера нашли на пляже жители Папуа — Новой Гвинеи.