На севере Шотландии выбросило на берег загадочное оранжевое существо

Похожего на рыбу оранжевого монстра заметили на берегу Северного моря, у рыбацкой деревушки Кейс, расположенной на самом севере Великобритании. Жуткую находку сделали Грегг Дженкинсон и его сын Тайлер, когда путешествовали по Шотландии.