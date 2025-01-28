На севере Индии люди начали умирать от неизвестной болезни

Случаи заражения болезнью неизвестной этиологии были зафиксированы в Индии. От инфекции уже погибли 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Неизвестная болезнь распространяется в штате Джамму и Кашмир, который располагается на севере Индии. С декабря 2024 года в деревне Бадхаал было зарегистрировано 38 случаев заболевания, 17 из них — с летальным исходом. Все случаи заболевания выявлены среди членов трех семей.
По данным Роспотребнадзора, заболевание сопровождается такими симптомами, как лихорадка и слабость. У всех умерших был отмечен отек мозга. Предварительной причиной заболевания является воздействие токсинов, но каких именно — пока не установлено. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.
«Роспотребнадзор отслеживает информацию о случаях заболеваний неизвестной этиологии в Республике Индия. В сети учреждений ведомства создана лабораторная база, находятся в штате подготовленные специалисты, а также функционируют референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет оперативно выявлять риски и предпринимать дополнительные меры», — заявили в ведомстве.
Специалисты Роспотребнадзора следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой и контролируют возможные риски завоза опасных инфекционных заболеваний в Россию.
В конце 2024 года неизвестная «болезнь X» распространилась в Конго и в других африканских странах. От вируса погибли 143 человека. ВОЗ тогда сообщила, что в медико-санитарной зоне в округе Панзи было зафиксировано более 400 случаев заражения, 31 человек скончался. Вскоре число заболевших выросло до 592, а уровень летальности составил 6,2%. У инфицированных наблюдались симптомы гриппа, включая высокую температуру и сильные головные боли. Наиболее сильно болезни были подвержены женщины и дети.
Позднее выяснилось, что неизвестной болезнью была тяжелая форма малярии — заболевания, которое передается людям некоторыми видами комаров. Малярия поддается профилактике и лечению, однако в африканских странах каждая подобная вспышка осложняется нехваткой медикаментов.
Параллельно с этим новости о вспышке неизвестной болезни приходили из Уганды. Заболевание вызывало у людей неконтролируемую дрожь. Оно затронуло около 300 человек, в основном женщин и девочек. Как позднее стало известно, дрожь — это симптом болезни динга-динга (Dinga Dinga, название происходит от местного диалекта и означает «трястись, как в танце»), которая появилась в округе Бундибуджио в западном регионе Уганды.