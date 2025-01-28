На севере Индии люди начали умирать от неизвестной болезни

В конце 2024 года неизвестная «болезнь X» распространилась в Конго и в других африканских странах. От вируса погибли 143 человека. ВОЗ тогда сообщила, что в медико-санитарной зоне в округе Панзи было зафиксировано более 400 случаев заражения, 31 человек скончался. Вскоре число заболевших выросло до 592, а уровень летальности составил 6,2%. У инфицированных наблюдались симптомы гриппа, включая высокую температуру и сильные головные боли. Наиболее сильно болезни были подвержены женщины и дети.