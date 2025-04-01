На серфера напал зараженный «зомби»-нейротоксином морской лев

В Калифорнии серфер РДжей ЛаМендола столкнулся со «свихнувшимся хищником». Так он описал нападение морского льва, зараженного зомбиподобным нейротоксином, сообщает Daily Mail.
Животное вынырнуло из воды и бросилось в его сторону, оскалившись. После нескольких неудачных атак морской лев вцепился зубами в левую ягодицу своей жертвы. По словам выжившего в схватке с диким животным серфера, морской лев пытался утянуть его под воду. Мужчине казалось, что такие животные должны быть любопытными и забавными. Однако выражение на морде атаковавшего его хищника ЛаМендола назвал «свирепым, почти демоническим».
ЛаМендола смог добраться до берега, из оставленной морским львом раны текла кровь. Серфер оказался прикован к больничной койке. Мужчина признается, что теперь страдает и от посттравматического стрессового расстройства и в ближайшее время не собирается плавать на доске.
Он обратился в Институт морской и дикой природы Ченнел-Айленд, чтобы разобраться, чем могло быть вызвано нападение морского льва. По мнению специалистов, животное страдало от токсикоза домоевой кислоты. Неврологическое расстройство связано с цветением токсичных водорослей, заболевшие животные ведут себя агрессивно. Кроме того, отравившиеся особи могут биться в судорогах, быть вялыми, страдать от дезориентации. Отравление также приводит к смерти, на это указывают туши морских львов, выброшенные на берег.
Ранее сообщалось о том, что эпидемиолог Майкл Остерхолм из Университета Миннесоты предупредил о том, что хроническая изнуряющая болезнь (CWD — сhronic wasting disease) может перейти с оленей на людей. Неизлечимый недуг, от которого пока нет вакцины, также известен как болезнь «зомби-оленей» или «вирус зомби».
Заражение хронической изнуряющей болезнью, скорее всего, происходит через контакт со слюной, фекалиями или кровью больного животного. Недуг называют «вирусом зомби», потому что мозг заболевших особей приобретает губчатую консистенцию, они пускают слюни и безучастно смотрят вокруг. Заразившиеся олени худеют, у них нарушается координация и появляются различные неврологические симптомы.