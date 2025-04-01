На серфера напал зараженный «зомби»-нейротоксином морской лев

Он обратился в Институт морской и дикой природы Ченнел-Айленд, чтобы разобраться, чем могло быть вызвано нападение морского льва. По мнению специалистов, животное страдало от токсикоза домоевой кислоты. Неврологическое расстройство связано с цветением токсичных водорослей, заболевшие животные ведут себя агрессивно. Кроме того, отравившиеся особи могут биться в судорогах, быть вялыми, страдать от дезориентации. Отравление также приводит к смерти, на это указывают туши морских львов, выброшенные на берег.