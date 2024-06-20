На Сатурне выявили энергетический дисбаланс

Кроме того, дисбаланс обусловлен большим эксцентриситетом орбиты Сатурна, из-за которого расстояние до Солнца меняется на 20 процентов от перехода из афелия или самой удаленной точки орбиты до перигелия — самой близкой к Солнцу точки орбиты. Это приводит к значительным сезонным колебаниям поглощенной солнечной энергии, что не наблюдается на Земле из-за очень небольшого эксцентриситета.