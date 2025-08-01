Большие белые акулы начали отбирать улов у рыбаков на Сахалине

Как сообщил «Базе» замдиректора Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Александр Буслов, большая белая акула довольно редко появляется на Сахалине. Он предположил, что она приплыла туда из-за потепления. Так, воды в Татарском проливе прогрелись до 25 градусов. В связи с этим сначала в акватории появился большой тунец, а потом и большие хищники.