Большие белые акулы начали отбирать улов у рыбаков на Сахалине

Как пишет «База», 31 июля в Невельском районе один из мужчин поймал большого тунца. Однако довезти добычу до дома он не смог — ему помешала белая акула. Она обглодала тунца, а потом начала преследовать лодку, надеясь отобрать остатки улова.
Как сообщил «Базе» замдиректора Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Александр Буслов, большая белая акула довольно редко появляется на Сахалине. Он предположил, что она приплыла туда из-за потепления. Так, воды в Татарском проливе прогрелись до 25 градусов. В связи с этим сначала в акватории появился большой тунец, а потом и большие хищники.
По данным исследователей, такое происходит примерно раз в 40 лет — ранее это явление фиксировали в 30-х и 70-х годах прошлого века. Если аномалия сохранится, в проливе появится больше опасных хищников. Тогда рыбакам придется не только ловить рыбу, но и защищать улов от акул.
Тем временем у берегов Нантакета (США) была замечена рекордная белая акула-людоед — самец по кличке Контендер.