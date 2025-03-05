На рыбацкую лодку в Новой Зеландии упал дельфин: видео

Представьте: вы выехали в море порыбачить, ничего не предвещает беды и тут с неба на лодку падает 400-килограммовый дельфин. А рыбакам из Новой Зеландии не нужно и представлять: гигантское животное неожиданно обрушилось на группу друзей с неба. К счастью, никто не пострадал.
Историей поделилось издание The Associated Press. В пятницу Дин Харрисон и два его друга отправились порыбачить к северу от северного побережья острова Северный в Новой Зеландии, и вскоре увидели группу дельфинов, играющих вдали.
Внезапно над лодкой нависла тень, а вскоре после этого на нее обрушилась афалина весом в 400 килограммов. Дельфин был немногим меньше самой лодки: длина судна 5 метров, а животного — 3,4 метра.
«Он решил запрыгнуть на борт и поздороваться», — вспоминает Харрисон: «Все было спокойно и безоблачно, и в один миг — как удар молнии — посреди лодки лежит дельфин, извивается и крушит все вокруг себя».
Афалина сломала все удочки, которые были у друзей, а также повредила нос лодки. Одному из друзей Харрисона дельфин поцарапал руку, но более серьезных травм не получили ни рыбаки, ни само животное.
Вскоре дельфин затих, но рыбаки поняли, что самостоятельно вернуть его в море они не могут: «мы смотрели, как этот дельфин успокоился и дышит, и начали думать, что теперь делать. Выбора не было, пришлось взять его с собой».
Мужчины обратились в новозеландское общество защиты природы, где их направили к пирсу в часе езды. Все это время рыбаки поливали дельфина из шланга, чтобы ему было комфортнее, и старались укрыть от палящего солнца. Свою поездку они сняли на видео.
На пирсе рыбаков уже ждали специалисты со специальным подъемником на тракторе, а также группа маори, которые стали молиться за спасение животного. Перед тем как отпустить дельфина, ему даже дали имя: Тоху, что на языке маори значит «знак». Лодка Дина Харрисона, кстати, называется так же.
«Дельфин уплыл невредимым, а мы остались с необычной историей. Я очень рад, что все закончилось так удачно, ведь события могли развиваться совсем иначе», — рассуждает рыбак.
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