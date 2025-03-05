На рыбацкую лодку в Новой Зеландии упал дельфин: видео

На пирсе рыбаков уже ждали специалисты со специальным подъемником на тракторе, а также группа маори, которые стали молиться за спасение животного. Перед тем как отпустить дельфина, ему даже дали имя: Тоху, что на языке маори значит «знак». Лодка Дина Харрисона, кстати, называется так же.