На Рождество семья обнаружила в детской кроватке ядовитую змею

Известно, что на вызов отправился ловец рептилий Марк Пелли. Он рассказал, что змея, вероятно, давно нашла укрытие на зиму в мягких игрушках маленького ребенка. К счастью, рептилию удалось выловить до того, как она успела кого-либо укусить, поэтому Рождество прошло без незваных гостей.