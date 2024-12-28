На Рождество семья обнаружила в детской кроватке ядовитую змею

В ночь на 25 декабря, в преддверии католического Рождества, в доме австралийской семьи была обнаружена и поймана ядовитая тигровая змея, — сообщает People.
Сотрудники организации The Snake Hunter, базирующейся в пригороде Мельбурна (Австралия), рассказали, что 24 декабря в 23:30 по местному времени им поступил срочный вызов: испуганные жильцы рассказали, что среди игрушек в детской кроватке притаилась ядовитая тигровая змея.
Известно, что на вызов отправился ловец рептилий Марк Пелли. Он рассказал, что змея, вероятно, давно нашла укрытие на зиму в мягких игрушках маленького ребенка. К счастью, рептилию удалось выловить до того, как она успела кого-либо укусить, поэтому Рождество прошло без незваных гостей.
Ранее рассказывали, что змея спряталась на кровати и укусила женщину, когда та взбивала подушки.