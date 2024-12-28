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На Рождество семья обнаружила в детской кроватке ядовитую змею

Рептилия пробралась в дом и укрылась на зиму среди мягких детских игрушек.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

В ночь на 25 декабря, в преддверии католического Рождества, в доме австралийской семьи была обнаружена и поймана ядовитая тигровая змея, — сообщает People.

Сотрудники организации The Snake Hunter, базирующейся в пригороде Мельбурна (Австралия), рассказали, что 24 декабря в 23:30 по местному времени им поступил срочный вызов: испуганные жильцы рассказали, что среди игрушек в детской кроватке притаилась ядовитая тигровая змея.

Согласно отчету Школы биомедицинских наук Мельбурнского университета, тигровая змея является одним из самых известных видов ядовитых змей Австралии. И, хотя тигровые змеи по своей природе «не агрессивны», они могут укусить человека, если их потревожить, а их укусы крайне опасны для жизни.

Известно, что на вызов отправился ловец рептилий Марк Пелли. Он рассказал, что змея, вероятно, давно нашла укрытие на зиму в мягких игрушках маленького ребенка. К счастью, рептилию удалось выловить до того, как она успела кого-либо укусить, поэтому Рождество прошло без незваных гостей.

Ранее рассказывали, что змея спряталась на кровати и укусила женщину, когда та взбивала подушки.